Formazioni confermate con il ritorno di Welbeck
Il Brighton ha confermato la presenza di Welbeck nella rosa per la stagione 2026. La formazione si prepara alla sfida di lunedì sera contro il Bournemouth, una partita importante nel percorso del club verso una posizione più alta in Premier League. I tifosi attendono un impegno costante e una crescita continua della squadra, che punta a consolidare la propria posizione in campionato.
2026-01-19 20:49:00 Breaking news: Il Brighton sta cercando di passare nella metà superiore della Premier League quando lunedì sera ospiterà il Bournemouth, squadra di medio livello. I Seagulls rimangono una forza in casa, perdendo solo due delle ultime 18 partite casalinghe di Premier League (V10 P6), ed entrambe le sconfitte in quel periodo sono arrivate contro l’Aston Villa. I Cherries sono senza Antoine Semenyo dopo il suo grosso trasferimento al Manchester City e la vittoria per 3-2 contro gli Spurs nell’ultima partita ha messo fine alla loro serie di 11 partite senza vittorie. Chi prenderà il bottino sulla costa meridionale? Ecco tutte le novità della squadra.🔗 Leggi su Justcalcio.com
Leggi anche: Formazioni confermate con il ritorno di Lewandowski
Leggi anche: Formazioni confermate con il ritorno di Livramento e Hall per i padroni di casa, così come per Pep
Genoa-Cagliari, le probabili formazioni della partita di Serie A - De Rossi va verso la conferma della formazione che ha pareggiato con il Milan, e ritrova per la panchina Messias, mentre Pisacane dovrebbe cambiare 3 ... sport.sky.it
Le probabili formazioni di Cremonese-Verona - facebook.com facebook
GdS - Cuesta verso la conferma del 3-5-2: le probabili formazioni di Parma-Genoa x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.