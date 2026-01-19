Formazioni confermate con il ritorno di Welbeck

Il Brighton ha confermato la presenza di Welbeck nella rosa per la stagione 2026. La formazione si prepara alla sfida di lunedì sera contro il Bournemouth, una partita importante nel percorso del club verso una posizione più alta in Premier League. I tifosi attendono un impegno costante e una crescita continua della squadra, che punta a consolidare la propria posizione in campionato.

2026-01-19 20:49:00 Breaking news: Il Brighton sta cercando di passare nella metà superiore della Premier League quando lunedì sera ospiterà il Bournemouth, squadra di medio livello. I Seagulls rimangono una forza in casa, perdendo solo due delle ultime 18 partite casalinghe di Premier League (V10 P6), ed entrambe le sconfitte in quel periodo sono arrivate contro l’Aston Villa. I Cherries sono senza Antoine Semenyo dopo il suo grosso trasferimento al Manchester City e la vittoria per 3-2 contro gli Spurs nell’ultima partita ha messo fine alla loro serie di 11 partite senza vittorie. Chi prenderà il bottino sulla costa meridionale? Ecco tutte le novità della squadra.🔗 Leggi su Justcalcio.com

