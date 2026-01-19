Foggia-Giugliano 2-1 | le pagelle dei rossoneri

Nella sfida tra Foggia e Giugliano, i rossoneri hanno conquistato una vittoria per 2-1. Tra i momenti salienti, l’intervento decisivo di Perucchini sul rigore di Ogunseye ha suscitato grande entusiasmo tra i tifosi. Qui di seguito, le pagelle dei protagonisti, analizzate con attenzione e senza inutili enfasi, per offrire un quadro chiaro e preciso dell’incontro.

Il boato che ha accompagnato l'intervento salvifico di Perucchini sul rigore di Ogunseye è di quelli che ti riconciliano col mondo. In palio c'erano tre punti per la lotta salvezza, non di certo una finale promozione o trofei prestigiosi. Ma è la magia del calcio: rendere memorabili anche partite.

Telesveva. . SERIE C | Foggia-Giugliano 2-1, Petermann: "L'avevo sognata proprio così questa serata. Una delle più belle della mia carriera calcistica" #foggia #petermann #sport facebook

Petermann incanta, Perucchini fa esplodere lo 'Zac' all'ultimo secondo: il Foggia batte il Giugliano x.com

