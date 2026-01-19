Fiorello a La Pennicanza sul caso Laura Pausini | Sono davvero arrabbiato
Lunedì 19 gennaio, Fiorello e Fabrizio Biggio apriranno la settimana de La Pennicanza affrontando la recente polemica riguardante Laura Pausini e la sua cover di Marco Mengoni. In un intervento senza enfasi, Fiorello ha espresso il proprio disappunto, sottolineando la sua indignazione per quanto accaduto, mantenendo un tono sobrio e rispettoso.
Fiorello, con Fabrizio Biggio, apre la settimana de La Pennicanza lunedì 19 gennaio, usando toni aspri sulla polemica scoppiata contro Laura Pausini per la cover della canzone di Marco Mengoni. Lo showman non sopporta l’accanimento di certo pubblico nei confronti della cantante e la difende in diretta senza mezzi termini. Fiorello difende Laura Pausini. Si alzano i toni a La Pennicanza. Fiorello è molto irritato per quello che sta accadendo a Laura Pausini. In particolare se la prende per il titolo di un giornale: “Certe canzoni non si toccano. Laura Pausini nella bufera per la cover di Marco Mengoni ”. 🔗 Leggi su Dilei.it
