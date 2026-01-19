Martedì 20 gennaio alle 20:30 si svolgerà la partita Vallefoglia-Conegliano, valida per la 21ª giornata della Serie A1 di volley femminile. Di seguito, tutte le informazioni su orario, programma e modalità di visione in TV e streaming.

Martedì 20 gennaio (ore 20.30) si giocherà Vallefoglia-Conegliano, incontro valido per la 21ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Dopo l’impegno in Champions League contro Dresda e l’incrocio di campionato con Bergamo nella serata di giovedì, le Campionesse d’Europa torneranno in campo per fronteggiare una delle squadre più in forma del momento: le marchigiane hanno ormai blindato il sesto posto in classifica, si sono meritate i quarti di Challenge Cup e hanno sempre più fiducia nei propri mezzi. La corazzata veneta cercherà di proseguire al meglio nella lotta con Scandicci per il primo posto in graduatoria, affrontando il turno infrasettimanale che rappresenta uno snodo importante della regular season in vista della Final Four di Coppa Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Vallefoglia-Conegliano, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Leggi anche: Dove vedere in tv Conegliano-Vallefoglia, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Leggi anche: Dove vedere in tv Macerata-Conegliano, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Torino-Roma: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A - La partita tra Torino e Roma è in programma alle ore 18 e sarà visibile in diretta su Dazn e su Sky Sport. tuttosport.com