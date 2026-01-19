dopo la segnalazione su la nazione il senzatetto ha lasciato la biblioteca

Dopo una segnalazione su La Nazione, il giovane senzatetto che aveva trovato rifugio sotto i portici della biblioteca comunale di Castelfranco per quasi due mesi, ha lasciato il luogo. La sua presenza si era protratta nel tempo, attirando l’attenzione della comunità e delle autorità locali. Ora, con la sua partenza, si apre un nuovo capitolo per il centro storico e per le persone coinvolte.

CASTELFRANCO Il giovane senegalese, che per quasi due mesi ha dormito dotto i portici della biblioteca comunale di Castelfranco, è andato via. Non si sa dove. Ma ha lasciato l’angolo a ridosso dell’ingresso della biblioteca che aveva trasformato in giaciglio e ha fatto perdere le sue tracce. E’ stato lo stesso sindaco Fabio Mini, dopo l’articolo pubblicato venerdì dal nostro giornale, a richiedere l’intervento della polizia locale di Castelfranco – che ha avuto il supporto di una pattuglia dei carabinieri della compagnia di San Miniato – a sollecitare le forze dell’ordine affinché facessero presente al senzatetto l’esigenza che si trovasse una nuova sistemazione e soprattutto che non facesse i suoi bisogni alle colonne della biblioteca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

