Dopo aver divertito il pubblico della Mostra di Venezia, finalmente il nuovo film di Gus Van Sant sta per arrivare al cinema e il trailer italiano svela una gustosa sorpresa nel team dei doppiatori. L'attesa sta per finire. Il filo del ricatto - Dead Man's Wire, nuovo film del regista di culto Gus Van Sant che ha debuttato con successo Fuori Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, arriverà al cinema il 19 febbraio distribuito da BIM Distribuzione. Il trailer italiano lanciato da poco svela una gustosa sorpresa nel parco doppiatori. A dar voce, nella versione italiana, a Colman Domingo, interprete del deejay Fred Temple, è il cantante Mario Biondi, noto per la voce calda e bassa alla Barry White e per le hit dance. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Dead Man's Wire: non immaginereste mai chi doppierà Colman Domingo nel nuovo film di Gus Van Sant

