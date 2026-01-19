David Guggina è il nuovo Ceo di Walmart per gli Usa

Walmart Inc. ha comunicato la nomina di David Guggina come nuovo CEO per gli Stati Uniti, segnando un importante cambiamento nella leadership dell'azienda. Contestualmente, si prepara al passaggio di consegne al presidente John Furner. Questi aggiornamenti rientrano in una strategia di rinnovamento e rafforzamento della posizione di Walmart nel mercato statunitense.

Walmart Inc. ha annunciato una serie di cambiamenti ai vertici della propria organizzazione in vista del passaggio di consegne al nuovo Ceo e presidente John Furner. Deliberate dal cda entreranno in vigore a partire dal primo febbraio, puntando a rafforzare la struttura per affrontare le sfide future e sfruttare le potenzialità offerte dall’intelligenza artificiale. In primo luogo, David Guggina diventerà Ceo della divisione Walmart US, dove prenderà proprio il posto di Furner. Attuale Chief eCommerce Officer e vice presidente esecutivo, gestirà le piattaforme globali dell’azienda tra cui Walmart Data Ventures, Walmart Connect, Walmart+, Vizio, Sam’s Club MAP e il marketplace globale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

