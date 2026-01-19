Dal Beltrade al Cinema Troisi in Italia il monosala attira i giovani e diventa comunità

In Italia, i monosala come il Beltrade e il Cinema Troisi stanno vivendo una nuova fase, attirando giovani e creando comunità. Queste realtà, diffuse da Nord a Sud, puntano a mantenere identità e sostenibilità economica attraverso una selezione curata di film e un rapporto più diretto e familiare con il pubblico. Un modello che valorizza la qualità e la vicinanza, contribuendo a preservare il cinema di nicchia in un contesto in evoluzione.

