Dal Beltrade al Cinema Troisi in Italia il monosala attira i giovani e diventa comunità

In Italia, i monosala come il Beltrade e il Cinema Troisi stanno vivendo una nuova fase, attirando giovani e creando comunità. Queste realtà, diffuse da Nord a Sud, puntano a mantenere identità e sostenibilità economica attraverso una selezione curata di film e un rapporto più diretto e familiare con il pubblico. Un modello che valorizza la qualità e la vicinanza, contribuendo a preservare il cinema di nicchia in un contesto in evoluzione.

Tenere insieme i pezzi, restando fedeli alla propria cifra, dialogando coi distributori e assicurandosi una sostenibilità economica, resta la grande sfida delle realtà monoschermo. Un obiettivo a cui si approcciano in maniera diversa. C’è chi, come il Cinema Beltrade di Milano, fa leva su un’identità impermeabile alle tendenze passeggere. «Il nostro cinema è in controtendenza positiva da tempo: nel 2019 avevamo fatto circa 57mila presenze, nel 2023 70mila, nel 2024 poco più di 97mila e quest’anno circa 98mila. Cifre di peso per una realtà da 200 posti», nota Paola Corti, co-curatrice, assieme a Monica Naldi, della sala d’essai nata come cinema parrocchiale. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Cinema Beltrade a Milano, il film all’alba per festeggiare la riapertura delle sale - Quando sono partiti i titoli di testa del film, «Caro Diario» di Nanni Moretti, un applauso scrosciante ha salutato il ritorno del grande schermo tanto atteso. milano.corriere.it

