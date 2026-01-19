Confesercenti Barbara Savà nel consiglio nazionale di Federagit
Confesercenti Bergamo comunica con soddisfazione la nomina di Barbara Savà, già responsabile di Federagit Bergamo, nel Consiglio Nazionale di Federagit, la Federazione guide turistiche, accompagnatori ed interpreti. Questa nomina rappresenta un riconoscimento importante per il suo impegno nel settore e rafforza il ruolo dell’associazione nel panorama nazionale delle professioni turistiche.
Bergamo. Confesercenti Bergamo annuncia con soddisfazione la nomina di Barbara Savà, già responsabile di Federagit Bergamo, nel Consiglio Nazionale di Federagit – Federazione guide turistiche, accompagnatori ed interpreti. Guida turistica abilitata da oltre dieci anni, Savà ha accompagnato centinaia di visitatori alla scoperta del territorio bergamasco. La sua presenza nel Consiglio Nazionale rappresenta un passo importante per portare la voce delle guide turistiche bergamasche e lombarde in ambito nazionale, contribuendo a un dibattito che non riguarda solo la crescita numerica dei flussi turistici, ma soprattutto la qualità dei servizi offerti.🔗 Leggi su Bergamonews.it
