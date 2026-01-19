Cina atterrata a Dongfeng la capsula di rientro Shenzhou-20

La capsula di rientro del veicolo spaziale cinese Shenzhou-20 è atterrata senza astronauti nel sito di Dongfeng, nella regione autonoma della Mongolia Interna. L’evento si è verificato lunedì alle 9:34, segnando il rientro della missione nello spazio. Questa operazione conclude una fase importante delle attività spaziali cinesi, con il veicolo che ha completato il suo ciclo senza incidenti.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – La capsula di rientro del veicolo spaziale Shenzhou-20, senza astronauti a bordo, è atterrata lunedì alle 9:34 (ora di Pechino) nel sito di atterraggio di Dongfeng, nella regione autonoma della Mongolia Interna, nel nord della Cina. Lo rende noto la China Manned Space Agency (CMSA). Un’ispezione effettuata sul posto ha confermato che l’esterno della capsula era nel complesso integro e che gli oggetti all’interno erano in buone condizioni, ha dichiarato la CMSA, sottolineando che la missione di rientro dello Shenzhou-20 è stata un completo successo. Intanto il veicolo spaziale Shenzhou-23, che assumerà il compito di rolling backup, è arrivato al Centro di lancio satellitare di Jiuquan, ha aggiunto la CMSA.🔗 Leggi su Ildenaro.it

