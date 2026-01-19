Martina Miliddi, 24 anni, alta 1,70 m, è una ballerina e influencer italiana. Dopo aver partecipato a diversi programmi televisivi, oggi lavora come accompagnatrice di Stefano De Martino nel game show Affari Tuoi su Rai 1. Sul suo profilo Instagram condivide aggiornamenti sulla sua carriera e vita personale. Attualmente, non sono noti dettagli sul suo stato sentimentale.

Una carriera in continua ascesa per Martina Miliddi, oggi ad Affari Tuoi. Ebbene sì, la ballerina ora affianca Stefano De Martino nel game show dell’access prime time di Rai 1. Ha iniziato questo percorso, ufficialmente, nella puntata in onda il 19 gennaio 2026, facendo il suo ingresso in modo inaspettato. Seducente, bella ed elegante, Martina ha conquistato tutti! Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla ballerina, che ha iniziato la sua carriera ad Amici di Maria De Filippi. Martina Miliddi: quanti anni ha, quanto è alta, di dov’è, Amici. Leggi anche: Chi è Alessia Anzioli di Striscia: età, origini, lavoro, fidanzato, Instagram. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Chi è Martina Miliddi: età, altezza, carriera, fidanzato, Instagram

