La settima giornata di Champions League segna un momento importante per Inter, Napoli e Atalanta, con partite decisive nella fase a gironi. Tutti gli incontri si svolgono in esclusiva su Sky e NOW, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire ogni momento di questa competizione europea. La penultima giornata della fase a gironi si svolge fino alla finale di Budapest, prevista per il 30 maggio 2026, garantendo un’ampia copertura e attenzione.

Si torna in campo in Europa con la settima giornata di Champions League, penultima della League Phase, tutta da vivere su Sky e NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Martedì 20 e mercoledì 21 gennaio le italiane si giocano la qualificazione diretta agli ottavi con Inter-Arsenal a San Siro alle 21 su Sky Sport Uno, Copenhagen-Napoli su Sky Sport Calcio e mercoledì Atalanta-Athletic Bilbao a Bergamo sempre alle 21 #ChampionsLeague #Inter #Napoli #Atalanta #SkySport #InterArsenal #CopenagenNapoli #AtalantaAthletic #DirettaGol #NOW #LeaguePhase #RealMadrid #Liverpool #Barcellona #ChampionsShow Diciassette partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol con Real Madrid-Monaco, Sporting Lisbona-PSG, Tottenham-Borussia Dortmund martedì e mercoledì Olympique Marsiglia-Liverpool, Slavia Praga-Barcellona e Bayern Monaco tra le big europee. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Champions League su Sky: Inter, Napoli e Atalanta al Turning Point

Leggi anche: Turning Point: La Champions su Sky Entra nella Fase Decisiva ??

Leggi anche: ? Champions League 4° Giornata: Napoli, Juve e Atalanta Live su Sky ?? ?

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Champions League, il calendario e gli orari della settima giornata - Martedì 20 e mercoledì 21 gennaio, su Sky e in streaming su NOW, la settima giornata di “League Phase” di Champions League con 17 partite live da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. sport.sky.it