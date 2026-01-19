Cena spettacolo con ballo in compagnia di Omar Codazzi

L'associazione culturale abruzzese organizza una serata di cena e spettacolo con ballo, protagonista Omar Codazzi. Un’occasione per condividere un momento di convivialità e intrattenimento in un ambiente informale e accogliente. La serata offre un'opportunità per apprezzare musica e danza, in compagnia di amici e appassionati. Un evento pensato per vivere un’esperienza culturale piacevole, nel rispetto delle tradizioni e delle atmosfere conviviali.

Cristiano Malgioglio Cena Spettacolo ì 23 2026 Milazzo(Me)Paradiso Start ore 20:30 70€ (cena + spettacolo) Prenotazioni aperte 328 1214835 – 342 1721282 Posti limitati Madreperla management facebook

