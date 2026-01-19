Cena spettacolo con ballo in compagnia di Omar Codazzi
L'associazione culturale abruzzese organizza una serata di cena e spettacolo con ballo, protagonista Omar Codazzi. Un’occasione per condividere un momento di convivialità e intrattenimento in un ambiente informale e accogliente. La serata offre un'opportunità per apprezzare musica e danza, in compagnia di amici e appassionati. Un evento pensato per vivere un’esperienza culturale piacevole, nel rispetto delle tradizioni e delle atmosfere conviviali.
L'associazione culturale abruzzese presenta la cena spettacolo con ballo in compagnia di Omar Codazzi.L'appuntamento è venerdì 6 febbraio all'hotel Giardino di Fossacesia.Prenotazione obbligatoria: 0872-607359 0872-608380 347-7572126.🔗 Leggi su Chietitoday.it
