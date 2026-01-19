carabinieri al via la seconda edizione di arma 1814 ski challenge

Dal 23 gennaio al 1° febbraio, a Selva di Val Gardena, si svolge la seconda edizione dell’Arma 1814 Ski Challenge, un’esercitazione alpina organizzata dai Carabinieri. Oltre 200 militari partecipano a questa attività, che mira a testare e migliorare le capacità operative in ambiente montano. L’evento rappresenta un momento di formazione e collaborazione per le forze dell’ordine impegnate nel territorio alpino.

Dal 23 gennaio al primo febbraio torna a Selva di Val Gardena Arma 1814 Ski Challenge la manifestazione che ha trasformato la più complessa esercitazione alpina dell’arma dei carabinieri in una manifestazione sportiva. Questa nuova edizione prevederà eventi dedicati al grande pubblico ed una gara di sci unica nel suo genere., La manifestazione sportiva è organizzata da Difesa Servizi s.p.a., la società in house del ministero della Difesa che si occupa della valorizzazione degli asset del dicastero, in collaborazione con l’arma dei carabinieri con l’obiettivo di celebrarne i valori, mettendo in luce le capacità dei carabinieri in ambiente montano e diffondere l’attenzione, il rispetto e l’impegno per la sostenibilità, la sicurezza e la tutela del patrimonio naturale, anche in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 durante le quali i carabinieri assicureranno la cornice di sicurezza ed un supporto logistico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

