Beppe Bergomi analizza senza fronzoli la partita della Juventus contro il Cagliari, evidenziando le difficoltà nel passaggio dalla creazione alla realizzazione delle occasioni. Nella sua analisi negli studi di Sky Sport, il commentatore sottolinea come la squadra abbia mostrato limiti nel concretizzare le opportunità, offrendo un quadro dettagliato delle dinamiche di gioco e delle aree di miglioramento.

Analisi senza sconti negli studi di Sky Sport. Beppe Bergomi mette sotto la lente la prestazione della Juventus contro il Cagliari, andando oltre i numeri. “È vero che la Juventus ha battuto 18 calci d’angolo, però io mi concentrerei sulla fase offensiva”. Il punto, per Bergomi, non è la mole di gioco prodotta ma la difficoltà nel trasformarla in occasioni pulite. “ David arrivava da due belle prestazioni, ma guardo a questo: la fatica della squadra nel creare e nel concretizzare ”. L’ex difensore dell’Inter allarga poi il discorso al trend recente dei bianconeri. “Nelle ultime gare la Juve ha sbloccato le partite con tiri da fuori, oppure con le giocate di Yildiz e Miretti”. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Bergomi: “Juve, il problema è creare e concretizzare”

