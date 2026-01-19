Benedetti cani gatti e tartarughe

La festa di Sant’Antonio Abate a San Giovanni in Compito, Savignano sul Rubicone, richiama numerosi devoti e appassionati di animali. La pieve millenaria si anima con persone che portano con sé cani, gatti, tartarughe e uccellini, celebrando il santo protettore degli animali. Un’occasione per condividere momenti di tradizione e rispetto per i nostri amici a quattro e due zampe.

La pieve millenaria di San Giovanni in Compito a Savignano sul Rubicone piena di gente, molti con cani, gatti, uccellini e tartarughe, per la festa di Sant’Antonio abate, protettore degli animali. Un rito tradizionale che dal mondo contadino alla società urbana conserva la sua centralità per gli amanti degli animali. Prima c’è stata la messa celebrata nella Pieve da don Paolo Bizzocchi e da don Vittorio Mancini, cui è seguita la benedizione degli animali. Ha detto don Paolo Bizzocchi: "E’ una messa un po’ movimentata con tanti animali, ma anche loro fanno parte del creato e io sono felice di vedere tanti fedeli con i loro amici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Benedetti cani, gatti e tartarughe Leggi anche: Un Natale sicuro per cani e gatti Leggi anche: Cani e gatti avvelenati, almeno diciotto casi in un anno Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Benedetti cani, gatti e tartarughe - La pieve millenaria di San Giovanni in Compito a Savignano sul Rubicone piena di gente, molti con cani, gatti, uccellini e tartarughe, per la festa di Sant’Antonio abate, protettore degli animali. ilrestodelcarlino.it

Dogs, cats, chickens and turtle blessed at Santa Barbara Catholic School

A Madrid, cani e gatti benedetti con acqua benedetta x.com

Dog Balance Fit,La campionessa nazionale Eleonora Benvenuti, apre a Siena la prima palestra per cani facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.