Bella Ma’ Pamela Petrarolo entra in studio e cade
Durante la registrazione di Bella Ma’, Pamela Petrarolo ha subito una caduta accidentale nello studio. L’incidente, avvenuto sotto lo sguardo del pubblico e dei presenti, ha richiamato l’attenzione sulla scena. Nessuna conseguenza grave è stata riportata, ma l’episodio ha suscitato curiosità tra gli spettatori. La produzione ha confermato che l’artista sta bene e che l’incidente non influirà sulla programmazione del programma.
(Adnkronos) – Pamela Petrarolo protagonista di una rovinosa caduta nello studio di Bella Ma’, il programma condotto da Pierluigi Diaco su Raidue. La showgirl è entrata correndo nello studio ma è inciampata, procurandosi una leggera abrasione al ginocchio destro. Diaco è intervenuto immediatamente. “Vieni a sederti con me”, ha detto il conduttore cercando di confortare Petrarolo che, visibilmente scossa dopo l’incidente, non ha potuto esibirsi come previsto nel segmento ‘Tutti ballano con Pamela’. “Hai preso una bella botta, Pamela. Non puoi farlo”, ha detto Diaco congelando il numero dell’ospite. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
