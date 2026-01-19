Bella Ma’ Pamela Petrarolo entra in studio e cade

Durante la registrazione di Bella Ma’, Pamela Petrarolo ha subito una caduta accidentale nello studio. L’incidente, avvenuto sotto lo sguardo del pubblico e dei presenti, ha richiamato l’attenzione sulla scena. Nessuna conseguenza grave è stata riportata, ma l’episodio ha suscitato curiosità tra gli spettatori. La produzione ha confermato che l’artista sta bene e che l’incidente non influirà sulla programmazione del programma.

La caduta di Pamela Petrarolo a Bella Mà - facebook.com facebook

