avellino sequestrato studio medico abusivo

Nel territorio di Avellino, è stato sequestrato uno studio medico abusivo gestito da una donna non iscritta all’Ordine dei medici. L’attività, condotta senza le necessarie autorizzazioni, rappresenta un rischio per la salute pubblica. L’intervento delle autorità ha mirato a garantire il rispetto delle normative e la tutela della sicurezza dei cittadini.

Lo studio è stato sequestrato in provincia di Avellino dove la titolare, non iscritta all'Ordine dei medici, esercitava senza autorizzazioni. Uno studio medico abusivo è stato sequestrato dai militari della Guardia di Finanza a Baiano, in provincia di Avellino. La titolare, laureata in medina e chirurgia ma non iscritta all'Ordine dei medici, esercitava all'interno della sua abitazione privata senza alcuna autorizzazione sanitaria e amministrativa in un vero e proprio attrezzatissimo ambulatorio con sofisticate strumentazioni elettromedicali. I militari hanno anche sequestrato un notevole quantitativo di prodotti farmaceutici. 🔗 Leggi su 2anews.it

Studio medico abusivo scoperto dalla Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza di Baiano ha scoperto uno studio medico abusivo durante un’ispezione. La professionista, laureata in Medicina, esercitava senza essere iscritta all’Albo dei Medici e senza aver aperto la partita IVA, violando le normative vigenti. Questa scoperta evidenzia l’importanza di rispettare le procedure legali e amministrative previste per l’esercizio delle attività sanitarie.

