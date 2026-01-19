Avellino allarme per falsi avvisi | le autorità smentiscono qualsiasi controllo della residenza

Nelle ultime settimane ad Avellino sono stati segnalati avvisi affissi sui portoni di alcune abitazioni, che sembrano provenire dal Ministero dell’Interno. Tuttavia, le autorità locali hanno chiarito che si tratta di falsi avvisi e che non ci sono controlli ufficiali sulla residenza in corso. È importante diffidare da questi messaggi e verificare sempre l’autenticità delle comunicazioni ufficiali.

Finti documenti affissi sugli edifici seminano il panico. Le forze dell'ordine Ad Avellino, nelle scorse giornate, diversi cittadini hanno segnalato l'affissione di avvisi sui portoni di alcune abitazioni, documenti che sembrano provenire direttamente dal Ministero dell'Interno. Tali comunicazioni, nella forma e nel contenuto, indicano la necessità di allontanarsi temporaneamente dagli appartamenti per consentire un controllo della residenza. Neanche a dirlo, le autorità competenti hanno prontamente smentito la veridicità di queste informazioni, confermando che si trattava di un tentativo di truffa.

