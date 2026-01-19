Avatar | Fuoco e Cenere inarrestabile batte anche 28 Anni Dopo | Il Tempio delle Ossa

Il terzo capitolo della saga di James Cameron conserva il primo posto nella classifica americana, mentre il debutto di 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa è inferiore al precedente lungometraggio del franchise horror. Resterà deluso che sperava nell'exploit di 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa. Promosso dalla critica, l'horror diretto da Nia DaCosta non ha debuttato col botto finendo secondo dopo Avatar: Fuoco e Cenere. A cinque settimane dall'uscita, la pellicola di James Cameron non molla e continua a conservare la prima posizione al box office USA incassando altri 13,3 milioni che la portano a un totale domestico di 363,5 milioni e a 1,3 miliardi globali. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

