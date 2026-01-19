Amt nuovo sciopero di 4 ore

Il sindacato Cub Trasporti ha annunciato uno sciopero di quattro ore, previsto per martedì 27 gennaio 2026, dalle 11.30 alle 15.30. La protesta coinvolge il personale dei trasporti, che manifesta a causa di disagi ricorrenti come guasti alle vetture e la cancellazione frequente delle corse. La sospensione si inserisce in un contesto di richieste di miglioramenti nelle condizioni di lavoro e di servizio.

"Tutti i giorni circa il 40% dei bus sono fermi per mancanza pezzi di ricambio ed è una cosa mai vista prima in azienda", attacca Cub trasporti, che ha indetto la protesta Cub trasporti ha indetto per martedì 27 gennaio 2026 uno sciopero dalle ore 11.30 alle ore 15.30. "Quotidianamente - spiegano dal sindacato - il personale viaggiante si trova ad affrontare disagi lavorativi come lo scalo vettura o come sempre più spesso accade, saltano le corse per guasti alle vetture, esponendo gli autisti a discussioni spiacevoli (a volte i toni si alzano troppo) a causa dell'esasperazione dell'utenza, che si vede costretta ad attese sempre più lunghe o a dover ricorrere a mezzi alternativi per i propri spostamenti".🔗 Leggi su Genovatoday.it

