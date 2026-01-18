Via i flop Lucca e Lang | il Napoli fa cassa per accontentare Conte

Il Napoli si impegna a cedere Lucca e Lang, acquistati in estate per circa 60 milioni di euro, al fine di soddisfare le richieste di Antonio Conte. La strategia mira a liberare risorse e migliorare la rosa, evitando possibili tensioni durante la stagione. Questa operazione fa parte di un'ottica di rinnovamento e ottimizzazione del budget, con l’obiettivo di mantenere un equilibrio tra ambizioni sportive e sostenibilità finanziaria.

In estate sono costati una sessantina di milioni in due. Ora il Napoli sta lavorando per liberarsene in fretta così da accontentare Antonio Conte ed evitare il mal di pancia invernale del tecnico. Lorenzo Lucca e Noa Lang sono con un piede fuori dal progetto dei campioni d’Italia. Finiranno all’estero e con i soldi incassati e risparmiati il direttore sportivo Manna potrà muovere qualche pedina in ingresso. Le parole del vice di Conte, Cristian Stellini, nel post partita della sofferta vittoria contro il Sassuolo non lasciavano spazio ad interpretazioni. Mercato? “Se certi giocatori non vengono utilizzati, abbiamo bisogno di cambi e dobbiamo inserire giocatori diversi. 🔗 Leggi su Panorama.it

Lang e Lucca sono stati bocciati da Conte, il Napoli è in ritardo sul mercato (Repubblica)

Lang e Lucca, considerati i principali candidati a lasciare Napoli a gennaio, sono ancora in rosa e a disposizione di Conte. Nonostante le voci di mercato, il tecnico deve decidere se utilizzarli o meno, con l’olandese che sembra avere più possibilità rispetto all’italiano. Il mercato di gennaio resta un punto di attenzione per la squadra partenopea, che attende eventuali sviluppi.

La doppia cessione di #Lang e #Lucca annuncia ufficialmente i due più grandi flop di tutte le campagne acquisti del #Napoli 23 Milioni +3 di Bonus Lang. 35 Milioni complessivi per Lucca. 61 milioni. 61 milioni. Un disastro di #Manna e #Conte Disastro che ad x.com

