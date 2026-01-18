Verso le superiori l’ora della scelta | Ascoltate le vostre aspirazioni

Il passaggio alle scuole superiori rappresenta un momento fondamentale per il percorso formativo e professionale di ogni studente. È importante ascoltare le proprie aspirazioni e valutare attentamente le opzioni disponibili. Le iscrizioni online sul portale ministeriale sono aperte fino al 14 febbraio. Prendersi il tempo per riflettere sulle proprie inclinazioni e obiettivi aiuta a fare una scelta consapevole e mirata per il futuro.

Il passaggio alla scuola superiore è una scelta importante per il futuro (le iscrizioni online sul portale ministeriale sono aperte fino al 14 febbraio). È spesso difficile orientarsi nella selva di licei, istituti tecnici o professionali, in base agli interessi e alle aspirazioni dei ragazzi. "Dopo aver frequentato open day, campus, visitato scuole, parlato con docenti e studenti, aver preso visione del consiglio orientativo della scuola, è il momento di fare silenzio - consiglia la professoressa Eleonora Ceriani, insegnante di italiano all'Hensemberger - e di ascoltare se stessi. Prima di cliccare il tasto che porta a un liceo oppure a un istituto tecnico, è bene che i ragazzi si chiedano: 'in quale scuola mi sono sentito a casa?'.

