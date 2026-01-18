Trecento foggiani in corteo per la pace | Fuori la guerra dalla storia

Oggi a Foggia, circa trecento persone hanno partecipato a una manifestazione pacifica per chiedere il rispetto del diritto internazionale e condannare ogni forma di guerra. Con una catena umana, hanno ribadito l’importanza di promuovere la pace come via per risolvere i conflitti, opponendosi alle derive imperialistiche e alla violenza. Un gesto semplice, ma significativo, per mantenere viva l’attenzione sulla necessità di dialogo e rispetto reciproco.

