Trecento foggiani in corteo per la pace | Fuori la guerra dalla storia
Oggi a Foggia, circa trecento persone hanno partecipato a una manifestazione pacifica per chiedere il rispetto del diritto internazionale e condannare ogni forma di guerra. Con una catena umana, hanno ribadito l’importanza di promuovere la pace come via per risolvere i conflitti, opponendosi alle derive imperialistiche e alla violenza. Un gesto semplice, ma significativo, per mantenere viva l’attenzione sulla necessità di dialogo e rispetto reciproco.
Circa trecento persone questa mattina, domenica 18 gennaio, hanno formato una catena di pace per denunciare la demolizione del diritto internazionale, il ritorno degli imperialismi e il ripudio della guerra come strumento di risoluzione dei conflitti. “La Catena della Pace di Foggia vuole essere. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
