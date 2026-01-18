Tre femminicidi in pochi giorni Viminale | in calo nel 2025 Ma l’emergenza resta

Nei primi giorni del 2026 si sono registrati tre femminicidi, con il recente caso di Federica Torzullo a Anguillara Sabazia. Nonostante una diminuzione dei casi nel 2025, l’emergenza della violenza di genere resta attuale. È fondamentale mantenere alta l’attenzione e rafforzare le misure di tutela per le donne, affinché questa problematica possa essere affrontata e ridotta efficacemente.

Roma, 18 gennaio 2026 - In pochi giorni tre femminicidi, l'ultimo è stato quello di Federica Torzullo, cui corpo è stato ritrovato oggi in un canneto nell'azienda del marito ad Anguillara Sabazia vicino Roma. Il 28 dicembre era stata violentata e uccisa a Milano Aurora Livoli e il 13 gennaio a Muggiò, nel monzese, un uomo ha accoltellato la moglie davanti al figlio di due anni. Il 6 gennaio si è spenta in ospedale una 33enne di origine nigeriana ridotta in fin di vita dieci giorni prima dall'ex compagno,che l'avrebbe picchiata usando anche una scopa. Secondo l'osservatorio nazionale di 'Non una di meno' nel 2025 si sono registrati 84 femminicidi e almeno altri 78 tentati femminicidi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

