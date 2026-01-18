Traffico Roma del 18-01-2026 ore 11 | 30

Il traffico a Roma il 18 gennaio 2026 alle 11:30 è generalmente scorrevole, grazie alla domenica ecologica in corso. Le restrizioni temporanee e le deroghe previste influenzano alcune zone, con chiusure temporanee e deviazioni in vigore in diversi municipi. Si consiglia di prestare attenzione alle manifestazioni in programma, che potrebbero comportare ulteriori variazioni alla viabilità. Per aggiornamenti dettagliati, consultare il sito ufficiale di Roma.

Luceverde Roma Mentre una dell'ascolto buona domenica giornata con poco traffico quella di oggi sulle strade cittadine complice Naturalmente la domenica ecologica che vede il top del traffico privato all'interno della cosiddetta fascia verde 2 Come di consueto le fasce di blocco Dalle 7:30 alle 12:30 e poi dalle 16:30 alle 20:30 previste naturalmente diverse deroghe ad esempio per i veicoli a benzina euro 6 e per i b Fuel come indicato la l'ordinanza firmata dal sindaco Gualtieri sul fronte di transitabilità ricordiamo che nel XV Municipio ed esattamente nell'estrema periferia Nord via dell'Isola Farnese resta chiusa tra via della Riserva campetti e via Prato della Corte all'ottavo Municipio via Ardeatina è transitabile in bici è a senso unico alternato con semaforo tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia non si esclude la formazione di attesa e con le due direzioni questa mattina l'attesa corsa di Miguel manifestazione podistica che richiamerà numerosi atleti nata per commemorare la figura di Michael Benassi o Sanchez domani poeta il podista argentino ucciso nel 1979 dalla dittatura coinvolta tutta l'aria del Foro Italico e alcune strade del della vittoria del Flaminio previste quindi chiusure e deviazioni il tutto Dovrebbe concludersi entro le 14 nel pomeriggio tra le 16 e le 18 manifestazione in piazza di Porta San Giovanni nelle immediate vicinanze della statua di San Francesco d'Assisi la Come andiamo le dovute attenzioni maggiori informazioni su questo altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Traffico a Roma del 11 gennaio 2026 alle 18:30. In zona Primavalle, la polizia locale segnala la chiusura di Largo Millesimo 3B a Taggia e via di Torrevecchia, con attenzione alla segnaletica. Chiuse anche via Edmondo De Amicis a Trieste e via Garlasco a Palmarola per lavori. Dal 15 gennaio, entrerà in vigore la zona 30 nel centro storico, con limiti di velocità di 30 kmh. Per aggiornamenti, consultare

