Sospesa per aver chiamato Signor un pedofilo trans | cosa rischia ora l' infermiera

Jennifer Melle, infermiera capo presso l’ospedale di Carshalton nel Surrey, rischia il licenziamento dopo aver definito un paziente pedofilo transgender come “Signor”. La vicenda ha suscitato discussioni sulla libertà di espressione e sulla gestione delle accuse nel contesto sanitario. La situazione evidenzia le delicate questioni etiche e professionali coinvolte nel rapporto tra operatori sanitari e pazienti.

