Sospesa per aver chiamato Signor un pedofilo trans | cosa rischia ora l' infermiera
Jennifer Melle, infermiera capo presso l’ospedale di Carshalton nel Surrey, rischia il licenziamento dopo aver definito un paziente pedofilo transgender come “Signor”. La vicenda ha suscitato discussioni sulla libertà di espressione e sulla gestione delle accuse nel contesto sanitario. La situazione evidenzia le delicate questioni etiche e professionali coinvolte nel rapporto tra operatori sanitari e pazienti.
Jennifer Melle, 40 anni, infermiera capo presso l’ospedale St Helier di Carshalton nel Surrey dell'Inghilterra, potrebbe perdere il lavoro per aver parlato apertamente della sua esperienza con un paziente pedofilo transgender. La vicenda risale a maggio 2024, quando Melle si è rifiutata, mentre lo assisteva in ospedale, di usare i pronomi femminili per uomo condannato per reati sessuali su minori che adescava online. La sospensione e il procedimento disciplinare. Dopo l’episodio, Melle è stata sospesa e segnalata al Nursing and Midwifery Council (NMC) come “ potenziale rischio” per aver violato il codice di condotta, che proibisce agli infermieri di esprimere le proprie convinzioni in maniera “inappropriata” ai pazienti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
(Davide Orsato) Un procedimento disciplinare per «danno d’immagine», con rischio di essere sospesa dalla professione. Il tutto per aver denunciato una situazione «difficilmente sostenibile» non solo per i lavoratori, ma anche per gli utenti della sanità trentin - facebook.com facebook
