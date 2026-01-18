Si avvicina il Palio dei Micci, ufficializzati tutti i calendari. Cerimonia per il 70° anniversario.

Il Palio dei Micci si avvicina, con i calendari ufficializzati in vista della cerimonia per il 70° anniversario. Querceta, in provincia di Lucca, si prepara a ospitare questa tradizione storica, che vede le otto contrade protagoniste di una delle manifestazioni più longeve della Toscana. L’attesa è crescente, con l’evento previsto tra circa due mesi, confermando l’importanza di questa tradizione nel panorama culturale locale.

Querceta (Lucca), 18 gennaio 2026 – Il via libera è atteso tra circa due mesi, ma le otto contrade del Palio dei Micci non vedono l’ora di sfidarsi in una delle manifestazioni più longeve della Toscana e non solo. Nel 2026 il Palio spegnerà infatti 70 candeline essendo stato avviato il 18 marzo 1956 – ci sarà una cerimonia celebrativa – sebbene quella di quest’anno sarà la 69esima edizione a causa di quella saltata per il Covid. L’apertura ufficiale dell’anno contradaiolo si è svolta venerdì sera alla Croce Bianca, con la Pro Loco di Querceta che ha comunicato le date del 2026 ed eseguito il sorteggio per l’ordine di uscita delle contrade nelle varie gare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

