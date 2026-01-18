Per la tredicesima giornata di Serie C maschile, l’Invicta affronta il Cortona Volley a Cortona alle 18. La trasferta si presenta come un campo difficile, richiedendo carattere e concentrazione. Guidato da Enrico Ferrari, il sestetto biancorosso cerca di mantenere il buon momento e ottenere un risultato positivo in una sfida importante per il proseguo del campionato.

Trasferta in terra aretina per i l’ Invicta. Oggi alle 18, per la tredicesima giornata di serie C maschile, il sestetto guidato da Enrico Ferrari (nella foto) sarà sul campo del Cortona Volley per provare a dare continuità ai risultati dell’ultimo periodo. Si tratta dell’ultimo turno del girone di andata, e poi ci sarà il giro di boa dove Ferrari potrà fare un primo bilancio. Putroppo per il coach grossetano perderà fino a fine stagione lo schiacciatore Lazzeretti, il quale avendo ormai collezionato dieci presenze con la serie B è passato di fatto nell’organico della formazione di Rolando e non potrà più giocare con la serie C. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie c maschile. Il sestetto di Ferrari a Cortona. Campo difficile, serve carattere

Leggi anche: Ferrari a Sky nel pre partita di Atalanta Fiorentina: «Momento lungo e difficile, ma serve lucidità. Dzeko? Parole per unire il gruppo»

Leggi anche: Serie B, Redel Reggio Calabria in cerca di conferme sul difficile campo della Virtus Matera

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

C maschile e femminile: i primi Sestetti della Settimana del 2026, con tanti liberi nominati nel femminile; Il Sestetto della Settimana in B femminile: Negri guida un sestetto eterogeneo nella penultima di andata; Serie B Maschile, alle 20.30 al PalaSavena sfida clou per la classifica. De Marco: Esame difficile, dovremo aggredirli da subito». Hokkaido, con Macerata un pezzo di salvezza; Volley mercato: per Malual è ballottaggio fra Perugia e la Turchia con il VakifBank Istanbul.

Serie c maschile. Il sestetto di Ferrari a Cortona. Campo difficile, serve carattere - Oggi alle 18, per la tredicesima giornata di serie C maschile, il sestetto guidato da Enrico Ferrari (nella foto) sarà sul campo del Cortona Volley per ... msn.com