serie c maschile il sestetto di ferrari a cortona campo difficile serve carattere

Per la tredicesima giornata di Serie C maschile, l’Invicta affronta il Cortona Volley a Cortona alle 18. La trasferta si presenta come un campo difficile, richiedendo carattere e concentrazione. Guidato da Enrico Ferrari, il sestetto biancorosso cerca di mantenere il buon momento e ottenere un risultato positivo in una sfida importante per il proseguo del campionato.
Trasferta in terra aretina per i l’ Invicta. Oggi alle 18, per la tredicesima giornata di serie C maschile, il sestetto guidato da Enrico Ferrari (nella foto) sarà sul campo del Cortona Volley per provare a dare continuità ai risultati dell’ultimo periodo. Si tratta dell’ultimo turno del girone di andata, e poi ci sarà il giro di boa dove Ferrari potrà fare un primo bilancio. Putroppo per il coach grossetano perderà fino a fine stagione lo schiacciatore Lazzeretti, il quale avendo ormai collezionato dieci presenze con la serie B è passato di fatto nell’organico della formazione di Rolando e non potrà più giocare con la serie C. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
