Serie A oggi Milan-Lecce – Diretta

Il Milan affronta oggi il Lecce a San Siro, nel match valido per la 21ª giornata di Serie A. La partita si svolge domenica 18 gennaio ed è trasmessa in diretta tv e streaming. I rossoneri cercano punti importanti per la classifica, in un incontro che completa il programma del weekend calcistico italiano.

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 18 gennaio, i rossoneri ospitano il Lecce – in diretta tv e streaming – a San Siro nel posticipo della 21esima giornata di campionato. La squadra di Allegri arriva dal successo nel recupero infrasettimanale contro il Como, mentre i salentini hanno perso l'ultima partita contro l'Inter. Nella prossima giornata di Serie A, il Milan sfida la Roma all'Olimpico mentre il Lecce ospiterà la Lazio.

