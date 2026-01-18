Scatta ‘l’Opa’ dei sindaci | Riprendiamo il controllo

I sindaci reggiani hanno adottato una posizione condivisa, segnando una svolta significativa nella gestione dei Comuni soci di Seta. Questa presa di posizione mira a riprendere il controllo delle decisioni e a rafforzare il ruolo delle amministrazioni locali nelle scelte strategiche. La loro azione rappresenta un passo importante verso una maggiore autonomia e coesione tra i Comuni coinvolti, contribuendo a determinare il futuro dell’ente e dei servizi offerti.

Le prese di posizione dei sindaci reggiani contribuiscono a spiegare la svolta che ha allineato i Comuni soci di Seta. "La lettera inviata dai Comuni soci di Act è figlia del dibattito avuto in sede di assemblea dello scorso 23 dicembre. La deliberazione della Corte dei Conti su Seta rende necessario avviare un confronto sulle forme di governance della società e sulle modalità in cui i soci possono esercitare il controllo pubblico". A sostenerlo è Paolo Dallasta, sindaco di Guastalla e presidente dell’assemblea soci Act. Al presidente della Regione Michele de Pascale è stata inviata una lettera dai soci di Act, l’azienda consorziale dei trasporti reggiani che rappresenta tutte le amministrazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scatta ‘l’Opa’ dei sindaci : "Riprendiamo il controllo" Leggi anche: "Bene il recupero di controllo da parte dei sindaci, attendiamo stop alla gara di Publiacqua" Leggi anche: Acqua pubblica: «Finalmente i sindaci recuperano ruolo e controllo sulla gestione dei servizi pubblici: ora servono atti conseguenti e coerenti» La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Scatta ‘l’Opa’ dei sindaci : "Riprendiamo il controllo" - Le ragioni alla base del ribaltamento del fronte degli amministratori reggiani "Cooperazione fra territori e attenzione ai cittadini, no aziendalismi di maniera" . msn.com

Arriva il maltempo in Sicilia, scatta l'allerta preventiva Violenti temporali e burrasca previsti per lunedì e martedì prossimi, la protezione civile scrive ai sindaci. Trantino... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook

Recco, scatta l'offensiva contro la processionaria: il sindaco firma l'ordinanza x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.