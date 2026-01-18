Scarichi abusivi di rifiuti a Chieri in pochi giorni individuate otto persone

A gennaio 2026, la polizia locale di Chieri ha identificato e sanzionato otto persone responsabili di scarichi abusivi di rifiuti. L’attività, svolta nel rispetto delle normative vigenti, mira a tutela dell’ambiente e a prevenire comportamenti illeciti. Questi interventi dimostrano l’impegno delle autorità nel mantenere un territorio pulito e sicuro, attraverso controlli mirati e azioni di contrasto ai reati ambientali.

Nella prima parte di gennaio 2026 gli agenti della polizia locale di Chieri hanno individuato e perseguito (multato o denunciato) otto persone responsabili di illeciti ambientali. Un cittadino è stato colto in flagranza di reato mentre sversava oli esausti e altri materiali in zona Fontaneto.

