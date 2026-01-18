Romei Group diventa Spa | Un traguardo notevole

Romei Group, fondata nel 1988 come impresa artigiana nel settore delle costruzioni, ha attraversato oltre 40 anni di crescita e sviluppo, operando sia in Italia che all’estero, in particolare in Austria. Recentemente, l’azienda ha ufficialmente trasformato la sua forma giuridica da Srl a Spa, segnando un nuovo importante passo nel suo percorso di espansione e consolidamento. Questa evoluzione riflette l’impegno di Romei Group nel mantenere elevati standard di qualità e affidabilità.

Nata nel 1988, la Romei Group srl come impresa artigiana di costruzioni, con un focus su settori e cantieri ad alta difficoltà operativa, in circa 40 anni di attività in Italia e all'estero, in particolare in Austria dove opera una filiale, ha cambiato dimensioni al punto da trasformare la sua composizione giuridica passando da Srl e Spa con sede sempre a Castelnovo ne' Monti. La storica impresa di costruzioni dell' Appennino reggiano, ha completato questo passaggio all'inizio del 2026. L'azienda, nota per la capacità di operare in cantieri complessi e in contesti difficili, con oltre un centinaio di dipendenti, intende rafforzare così il proprio percorso di crescita e sviluppo, soprattutto sul piano tecnologico e della sicurezza.

