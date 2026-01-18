Riapre la ciclovia lungo l’Adda Ossigeno per la coop dello Stallazzo

Dopo quasi due anni, riapre la ciclovia lungo l’Adda, restituendo a cittadini e visitatori un percorso storico e panoramico della Lombardia. La riapertura rappresenta un importante intervento di recupero e valorizzazione, favorendo attività sportive e turistiche. L’iniziativa testimonia l’impegno delle istituzioni nel ripristinare spazi pubblici di interesse ambientale e culturale, contribuendo a rivitalizzare il territorio e promuovere uno stile di vita all’aperto.

A quasi due anni dalla frana, riapre la ciclovia dell'Adda. Tornano turisti e sportivi, la grande corsa delle istituzioni per restituire al pubblico uno dei percorsi più amati della Lombardia centra il risultato. Anche se il cantiere non è finito. C'è da concludere l'ultima fase del ripristino, dopo lo smottamento sul Naviglio fra Cornate e Paderno che nel maggio 2024 interruppe il percorso. A permettere il ritorno del circuito, il by-pass di 500 metri che la Provincia di Monza ha ideato per rimediare. Pronto da ottobre, mancava l'autorizzazione a utilizzarlo, ma ora la pratica è andata in porto.

