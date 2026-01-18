Prima di Noi anticipazioni quarta puntata di martedì 20 gennaio 2026

Da davidemaggio.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La famiglia Sartori è il fulcro principale di Prima di Noi, la nuova serie di Rai 1 in onda, in prima serata, da domenica 4 gennaio 2026 con protagonisti Linda Caridi, Andrea Arcangeli, Maurizio Lastrico, Matteo Martari e Fausto Maria Sciarappa. Ambientata nel Novecento, dal Friuli rurale fino ad arrivare alla Torino delle fabbriche, la storia si concentra su tre generazioni diverse dei Sartori, con i suoi vari componenti alle prese con la ricerca del successo personale, il sogno della rivoluzione, la cattedra di una scuola o il ring di un incontro di boxe.  La serie è tratta dal romanzo Prima di noi di Giorgio Fontana ed è diretta da Daniele Luchetti e Valia Santelli.
🔗 Leggi su Davidemaggio.it

prima di noi anticipazioni quarta puntata di marted236 20 gennaio 2026

© Davidemaggio.it - Prima di Noi, anticipazioni quarta puntata di martedì 20 gennaio 2026

Leggi anche: Prima di Noi, anticipazioni seconda puntata di domenica 11 gennaio 2026

Leggi anche: Prima di Noi, anticipazioni terza puntata di domenica 18 gennaio 2026

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

il paradiso delle signore 10 anticipazioni dal 12 al 16 gennaio 2026

Video il paradiso delle signore 10 anticipazioni dal 12 al 16 gennaio 2026

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.