Previsioni meteo allerta gialla per vento in provincia di Livorno lunedì 19 gennaio

Lunedì 19 gennaio, la protezione civile regionale ha emesso un’allerta gialla per vento nella provincia di Livorno, in Toscana. L’allerta sarà in vigore dalle 13 alle 24 e riguarda l’area centro settentrionale della regione. È consigliabile seguire le indicazioni ufficiali e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza durante le condizioni meteorologiche previste.

