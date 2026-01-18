Previsioni meteo allerta gialla per vento in provincia di Livorno lunedì 19 gennaio
Lunedì 19 gennaio, la protezione civile regionale ha emesso un’allerta gialla per vento nella provincia di Livorno, in Toscana. L’allerta sarà in vigore dalle 13 alle 24 e riguarda l’area centro settentrionale della regione. È consigliabile seguire le indicazioni ufficiali e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza durante le condizioni meteorologiche previste.
La sala funzionale della protezione civile regionale ha emesso una allerta meteo di colore giallo per vento dalle 13 alla mezzanotte di domani, lunedì 19 gennaio, nell'area centro settentrionale della Toscana (provincia di Livorno compresa). Secondo le previsioni di 3bmeteo.com, infatti, dalla. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
