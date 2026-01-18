Ore di apprensione per una ragazzina di 14 anni allontanatasi dalla propria abitazione

Una ragazzina di 14 anni è scomparsa da casa a Cassino, nel Frosinone. La sua scomparsa ha suscitato preoccupazione tra familiari e autorità, che stanno attualmente cercando di rintracciarla. La Polizia invita chiunque abbia informazioni utili a collaborare per garantire il suo ritrovamento in sicurezza.

