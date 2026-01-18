L’occupazione abusiva di immobili rappresenta una problematica che coinvolge sia i proprietari che la collettività. Lo Stato ha il compito di tutelare i diritti di chi possiede e abita legalmente una proprietà. In Italia, la tutela della proprietà privata è garantita dalla Costituzione, ma spesso i proprietari si trovano a dover affrontare situazioni di abbandono o occupazioni non autorizzate, evidenziando l’importanza di un intervento efficace e condiviso.

Case occupate, cittadini abbandonati: quando lo Stato lascia soli i proprietari. In Italia, il diritto alla proprietà privata è sancito dalla Costituzione. Eppure, sempre più cittadini si ritrovano a combattere una battaglia impari contro l’occupazione abusiva delle loro case. Una battaglia che non è solo legale, ma anche psicologica, economica e sociale. Tra le voci che hanno avuto il coraggio di denunciare pubblicamente questa ingiustizia c’è quella dell’attrice e scrittrice Gaia Zucchi, che sui social ha raccontato con dolore e determinazione la sua vicenda: una casa di sua proprietà occupata da anni da un uomo che, secondo quanto afferma, non solo non ha alcun titolo per starci, ma la minaccia e la danneggia. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Occupazione abusiva: lo Stato non lasci soli i proprietari

"Lo Stato non ci lasci soli". Funzionari di polizia contro la condanna di Cortese

L'Associazione nazionale funzionari di polizia ha inviato una lettera ai vertici istituzionali, esprimendo preoccupazione per la condanna di Renato Cortese e altri agenti coinvolti nel caso Shalabayeva. La comunicazione evidenzia l'importanza di un supporto alle forze dell'ordine e sottolinea il ruolo delle istituzioni nel garantire equità e tutela nel rispetto delle procedure legali.

Leggi anche: Alberto Trentini in Venezuela: lo Stato non lasci sola la sua famiglia

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

E' stata accertata l’occupazione abusiva del suolo pubblico da parte del titolare di un chiosco che aveva esteso l’attività sul marciapiede Scopri tutti i dettagli nell'articolo completo e non perderti le informazioni più importanti. - facebook.com facebook

5 persone sono state deferite per occupazione abusiva di immobile pubblico x.com