Nuovo ospedale 10 anni di inerzia | ecco di chi è la colpa
Dopo l’avvio dei lavori di viabilità per il nuovo ospedale, la lista civica
Dopo la partenza dei lavori alla viabilità del nuovo ospedale, iniziati dopo il trasloco del pronto soccorso e di diversi reparti, la lista civica "Il Bene Comune Pordenone" mette in fila date e responsabilità. A partire dalla genesi con la scelta di costruite l'ospedale in via Montereale, nel. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Chi è Vittoria Licari, la pensionata di 69 anni che ha vinto 1 milione di euro a Chi vuol essere milionario, ecco le 10 domande e le risposte
Vittoria Licari, pensionata di 69 anni, ha conquistato un milione di euro a
Leggi anche: Crisi Conerobus, l’attacco del Pd: "Basta bufale, ecco di chi è la colpa"
VCO Azzurra TV. . L'opinione sul nuovo ospedale di Piedimulera raccolte fuori dall'ospedale di Domodossola. - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.