Non me ne accorsi subito | Amanda Seyfried svela lo scherzo assurdo di Channing Tatum sul set di Dear John

Amanda Seyfried ha recentemente condiviso un retroscena dal set di Dear John, rivelando uno scherzo insolito di Channing Tatum durante le riprese del film del 2010. La sua testimonianza offre uno sguardo interessante sui momenti meno noti dietro le quinte di questa produzione, suscitando nuovo interesse tra i fan e gli appassionati di cinema.

Un curioso retroscena dal set di Dear John è tornato a far discutere a distanza di anni. A raccontarlo è stata Amanda Seyfried, che in una recente intervista ha svelato uno scherzo decisamente sopra le righe architettato da Channing Tatum durante le riprese del film romantico uscito nel 2010. Parlando del clima sul set, l’attrice ha ricordato come lei e Tatum fossero soliti prendersi in giro continuamente, in un’atmosfera che definisce molto complice. Tuttavia, uno di questi scherzi è rimasto impresso più di tutti. Secondo il racconto di Seyfried, Tatum avrebbe urinato sulla sua gamba durante una scena girata sulla spiaggia, senza che lei se ne accorgesse subito. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

