’Nessun dorma’ con Angelini e D’Erasmo

Appuntamenti inediti, grandi artisti e un dialogo continuo tra esperienze artistiche di estrazione differente. Giro di boa per il teatro Petrella di Longiano, che oggi alle 16 inaugura il nuovo anno con il primo spettacolo di ‘Sciroppo di teatro’. Grande attesa, però, per sabato 24 gennaio, che segna l’inizio della nuova edizione della rassegna ‘ Nessun dorma! ’, un invito a stare con consapevolezza e attivismo nel presente. Sul palco del Petrella arrivano Rodrigo D’Erasmo e Roberto Angelini, due artisti amatissimi nel mondo della musica alternativa. Presentano ‘Il dominio della luce’, un’opera dalle radici letterarie che unisce musica, parole, immagini, con testi di artisti come Vasco Brondi e Chiara Gamberale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

