La città di Livorno piange la scomparsa dell’avvocato Matteo Dinelli, deceduto all’età di 59 anni. La sua morte rappresenta una perdita significativa per la comunità locale, che lo ricorda come un professionista stimato e una persona rispettata. La sua scomparsa è stata comunicata nelle ultime ore, suscitando cordoglio tra colleghi, amici e familiari.

Livorno, 18 gennaio 2026 - La città di Livorno è scossa per la morte dell’avvocato Matteo Dinelli. Aveva 59 anni. Il suo studio era in corso Amedeo ed era molto conosciuto non solo in città, ma anche a livello nazionale sia come penalista che per il suo impegno nel football americano. Era un’autentica icona nel football americano, di cui è stato in Italia anche dirigente federale. I suoi esordi in questo sport risalgono agli anni ottanta, quando, appena adolescente, iniziò a praticare questo sport. Fu allora che iniziò una carriera che sarebbe durata oltre 20 anni. Da giocatore di football spaziò in tutte le divisioni nazionali, ma conclusa l’attività sul campo di gioco, non tagliò i ponti con questo sport di cui era appassionato, anzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lutto a Livorno, morto a 59 anni l’avvocato Matteo Dinelli

