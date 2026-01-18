LIVE Virtus Bologna-Treviso Serie A basket 2026 in DIRETTA | 20? all’inizio del match

Segui la diretta della partita Virtus Bologna-Treviso, Serie A basket 2026, con aggiornamenti in tempo reale. L'incontro si svolgerà alle 20:00, con un confronto storico tra le due squadre. Sono 15 i precedenti, tutti favorevoli alla Virtus, che ha ottenuto 14 vittorie, tra cui la serie di playoff del 2021. Per non perdere nessuna novità, clicca qui per aggiornare la diretta.

Sono 15 i precedenti tra le due fazioni: 14 sono stati vinti dalla Virtus inclusa la serie di playoff dei quarti di finale del 2021 vinta da Bologna per 3-0. La sola ed unica vittoria portata a casa da Treviso contro Bologna fino ad ora è quella del 30 aprile 2023 (89-88). Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Virtus Bologna – Treviso, partita valida per la 16esima giornata di Serie A di basket.

