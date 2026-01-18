Lenzoni nominato miglior attore non protagonista
Lenzoni, già soddisfatto della sua nomination, ha conquistato il riconoscimento come miglior attore non protagonista. Un risultato che supera le aspettative, confermando il suo talento e il valore del suo lavoro. La vittoria rappresenta un momento importante nella sua carriera, sottolineando l’apprezzamento del settore verso la sua interpretazione. Un traguardo che lo premia per l’impegno e la qualità delle sue performance.
Già la nomination era stata per lui una fonte di soddisfazione enorme e quasi inaspettata. Ma non pensava di ricevere addirittura la simbolica "statuetta". E invece è andata proprio così, con il nome di Pietrasanta che ha trionfato per l’ennesima volta fuori dai confini cittadini. È successo al "Grand Prix del teatro amatoriale della Toscana", ospitato quest’anno a Porcari, con il pietrasantino Lauro Lenzoni (nella foto) premiato come miglior attore non protagonista. Noto anche per la sua passione da fotoreporter e per aver condotto in passato lo "Sprocco", Lenzoni a dicembre ha partecipato alla manifestazione con la compagnia teatrale "Mattattori", nata dalla passione per il teatro nell’ambito della sezione Rotary Versilia-Viareggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
