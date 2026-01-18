L’AI è pronta a cambiare identità la sfida etica per il 2026

L’intelligenza artificiale si avvia a ridefinire le proprie ambizioni e responsabilità. Con l’annuncio di Anthropic di Claude for Healthcare, a breve distanza da ChatGPT Salute, si evidenzia una crescente attenzione all’applicazione etica e sicura delle tecnologie AI nel settore sanitario. Questa evoluzione solleva importanti questioni di natura etica e regolamentare, che richiedono un’attenta riflessione per garantire un progresso responsabile e sostenibile.

Il fatto che Anthropic abbia annunciato Claude for Healthcare pochi giorni dopo ChatGPT Salute è il segnale plastico di una rivoluzione in cui nessuno vuole restare indietro. Ma per a Francesco Branda, ricercatore dell’Università Campus Bio-Medico e fresco socio della Società europea per l’etica e la politica dell’intelligenza artificiale (Sepai), convinto che “la prossima grande sfida sarà cambiare identità all’AI, a partire dal nome, attribuendole il peso e il significato che merita, cioè un sistema statistico avanzato che funziona solo grazie alla progettazione umana, e non un’entità autonoma”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - L’AI è pronta a cambiare identità, la sfida etica per il 2026 Leggi anche: Restituire senso alla finanza: la sfida di Banca Etica. Parla il direttore generale Nazzareno Gabrielli Leggi anche: Venezuela e Groenlandia, la vera sfida per Ue e Italia (l’etica non c’entra) La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Se pensate ancora che un meme sia solo l’immagine di un gattino buffo con una scritta sopra, Torino è pronta a farvi cambiare idea - facebook.com facebook Apple pronta a cambiare volto a iPhone 18 Pro x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.