La Valsa a Monza dopo l’impresa Bento potrebbe partire titolare Una trasferta piena di insidie
Dopo l’impresa a Monza, la Valsa Group si prepara alla difficile trasferta contro una rivale in lotta per i playoff. Con Bento potenzialmente in campo come titolare, la squadra affronta un impegno importante in una sfida ricca di insidie. La stagione si avvicina alla conclusione e ogni risultato potrebbe essere determinante per mantenere il quarto posto e avvicinarsi ai playoff, che potrebbero iniziare già dalla settimana successiva.
Non c’è tempo per riprendere fiato in questa SuperLega nella quale Modena ha afferrato il quarto posto e ora ha tutta l’intenzione di mantenerlo, di non mollarlo fino al 25 febbraio quando il match casalingo con la Rana Verona chiuderà la regular season e la Valsa Group spera di poter iniziare i playoff, dalla settimana successiva, sempre lì, col fattore campo. Non c’è tempo per riprendere fiato perché quattro giorni dopo la sbornia del successo pieno con Trento c’è subito una trasferta da prendere con le molle, contro la Vero Volley Monza che attualmente occupa l’ultima casella utile per centrare la post season, quell’ottavo posto che sarà conteso da quattro formazioni fino al termine del campionato, Monza appunto, Cuneo, Padova e Cisterna, tutte racchiuse in un fazzoletto di due punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: LIVE Baskonia-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: trasferta piena di insidie in Spagna
Leggi anche: Serie D: la Correggese impegnata nella trasferta piena di insidie di Sant’Angelo Lodigiano. Dubbio in porta: gioca Narduzzo o Mantini? Pedrelli sfida il suo passato: c’è Lenz-Sasso
La Valsa a Monza dopo l’impresa. Bento potrebbe partire titolare. Una trasferta piena di insidie - Non c’è tempo per riprendere fiato in questa SuperLega nella quale Modena ha afferrato il quarto posto e ora ha... msn.com
Abbiamo scritto alla signora Gabriella di Monza che, la domenica prima di Natale, si è fatta 120 Km tra andata e ritorno, per venire ad acquistare un regalo particolare, chiedendole se era valsa la pena fare tutta quella strada per acquistare da noi il regalo. Alla - facebook.com facebook
- Domenica 18 gennaio, ore 19.00 Opiquad Arena, Monza Match sponsor Vicsam Group bit.ly/4px1bFQ Approfitta di uno sconto valido in tutti i settori inserisci il codice VVCUOREFIER x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.