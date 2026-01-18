La Valsa a Monza dopo l’impresa Bento potrebbe partire titolare Una trasferta piena di insidie

Dopo l’impresa a Monza, la Valsa Group si prepara alla difficile trasferta contro una rivale in lotta per i playoff. Con Bento potenzialmente in campo come titolare, la squadra affronta un impegno importante in una sfida ricca di insidie. La stagione si avvicina alla conclusione e ogni risultato potrebbe essere determinante per mantenere il quarto posto e avvicinarsi ai playoff, che potrebbero iniziare già dalla settimana successiva.

Non c’è tempo per riprendere fiato in questa SuperLega nella quale Modena ha afferrato il quarto posto e ora ha tutta l’intenzione di mantenerlo, di non mollarlo fino al 25 febbraio quando il match casalingo con la Rana Verona chiuderà la regular season e la Valsa Group spera di poter iniziare i playoff, dalla settimana successiva, sempre lì, col fattore campo. Non c’è tempo per riprendere fiato perché quattro giorni dopo la sbornia del successo pieno con Trento c’è subito una trasferta da prendere con le molle, contro la Vero Volley Monza che attualmente occupa l’ultima casella utile per centrare la post season, quell’ottavo posto che sarà conteso da quattro formazioni fino al termine del campionato, Monza appunto, Cuneo, Padova e Cisterna, tutte racchiuse in un fazzoletto di due punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

