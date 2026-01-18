Negli ultimi anni, la Cina ha rafforzato la propria presenza nel settore spaziale privato, sviluppando aziende innovative che competono a livello globale. Pur non rappresentando una corsa diretta a SpaceX, queste realtà emergenti contribuiscono a diversificare il panorama aerospaziale internazionale, stimolando innovazione e collaborazione. Di seguito, analizziamo i principali attori cinesi e il loro ruolo nel contesto dell’industria spaziale privata.

Non è ufficialmente una rincorsa a SpaceX, il gioiello di Elon Musk e punto di riferimento per qualunque azienda o start up desiderosa di affermarsi nel settore aerospaziale. Il dinamismo che sta scuotendo i player cinesi è comunque un segnale del fatto che Pechino sta per esaudire uno dei grandi sogni di Xi Jinping: quello di trasformare la Cina in una “ potenza spaziale “. Il Dragone ne ha fatta di strada nell’ultimo decennio. Al netto dei centinaia di satelliti lanciati e delle missioni effettuate, raccontate fin nei minimi particolari dai media nazionali, il gigante asiatico ha inviato un rover su Marte e costruito una delle due stazioni spaziali operative in orbita attorno alla Terra. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La Cina e l’ascesa dell’industria spaziale privata: ecco i concorrenti di SpaceX

Leggi anche: Berlino stacca gli europei e insegue Cina e Usa nello spazio. Ecco la strategia spaziale tedesca

Leggi anche: L’espansione degli anime in Cina peggiora la crisi dell’industria giapponese

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La Cina lancerà la missione Mengzhou-1 verso la stazione spaziale cinese nel 2026 - 21 sono stati annunciati i piani della Cina per il suo programma di esplorazione della Luna con equipaggio umano. hwupgrade.it

Per la corsa alla Luna, la Cina si affida alla competizione commerciale - L'Agenzia Spaziale Cinese (CMSA) ha annunciato giovedì una crescente integrazione della competizione commerciale nel suo programma ... adnkronos.com

Cina, agenzia spaziale svela piano per crescita commerciale e cooperazione - PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’agenzia spaziale cinese ha pubblicato un piano d’azione per sostenere le imprese spaziali commerciali e incoraggiarle a perseguire la cooperazione internazionale ... iltempo.it

IL PESO SULLA MANIFATTURA MONDIALE DI CINA ED EUROPA E LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE I dati che state per leggere sono tratti da “Ascesa e declino delle grandi potenze” di P. Kennedy (come riportati nella tabella contenuta nel testo “Storia mod - facebook.com facebook