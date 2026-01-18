Segui la cronaca della sfida tra Juventus e Parma Under 17, valida alla quindicesima giornata della stagione 202526. La partita si è conclusa con un pareggio 0-0, con occasioni da entrambe le parti e un episodio da notare, quello di Rocchetti che ha sfiorato il vantaggio. Di seguito, sintesi, moviola e tutte le informazioni sul risultato in tempo reale.

di Fabio Zaccaria Juventus Parma Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quindicesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo la vittoria esterna, la prima del 2026, contro la Reggiana, la Juventus Under 17 torna in campo e ospita il Parma all’Ale & Ricky di Vinovo, nel match valido per la quindicesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Parma Under 17: 0-0 sintesi e moviola. 33? Ancora Marchisio- Gran sinistro da fuori che Cantarelli lascia sfilare alla sua destra 28? MARCHISIO ATTIVISSIMO- Scambio a tre con Paonessa e Corigliano, l’8 si ritrova libero di calciare ma allarga troppo la misura del destro 24? Paonessa fermato in contropiede, partita molto bloccata fino ad ora e con poche occasioni 14? Doppio rimpallo vinto da Marchisio, persiste nella sua azione ma finisce per cadere a terra dopo un contatto troppo lieve per determinare un calcio di rigore 11? Bel cross di Rigo, una deviazione permette ai bianconeri di guadagnare un calcio d’angolo 6? Inizio molto aggressivo del Parma, niente paura per i crociati 2? Colpo per Corigliano, entra lo staff medico 1? Inizia la partita Migliore in campo Juve:. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Parma Under 17 0-0 LIVE: Rocchetti sfiora il vantaggio

Pagelle Juventus Sampdoria Under 17: Re Paonessa, Corigliano immarcabile, Rocchetti solido- VOTI

Le pagelle della sfida tra Juventus e Sampdoria Under 17, valida per la tredicesima giornata del campionato 202526, analizzano le prestazioni dei giovani talenti delle due squadre. Re Paonessa, Corigliano e Rocchetti si sono distinti per le loro performance, offrendo spunti interessanti nel match di oggi. Ecco i voti e i giudizi ai protagonisti dell'incontro.

Juventus Sampdoria Under 17 2-1 LIVE: Santa Maria si riscatta, bianconeri in vantaggio!

La partita tra Juventus e Sampdoria Under 17 si conclude con un risultato di 2-1, grazie alla rimonta dei bianconeri. Santa Maria si riscatta segnando il gol decisivo. Di seguito, la sintesi, il tabellino e la cronaca live del match valido per la tredicesima giornata del campionato 202526.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Serie A, Parma-Genoa 0-0 dopo 45': sfida di metà classifica Ieri Napoli-Sassuolo 1-0. Inter-Udine: 1-0. L'Atalanta sbatte sul muro di Pisa: è 1 a 1, Cagliari-Juventus 1-0: posto in Champions a rischio per i bianconeri. Segui la cronaca testuale su Rainews.it http - facebook.com facebook

Match Day Juventus U17 vs Parma U17 15:00 CET Under 17 A-B GIR A Giornata 15 vinovo - Campo Sportivo Ale&Ricky x.com