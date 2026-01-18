Juventus Parma Under 17 0-0 LIVE | già tre corner per i bianconeri

Segui in tempo reale la partita tra Juventus Under 17 e Parma Under 17, valida per la quindicesima giornata del campionato 202526. La sfida si è conclusa con un pareggio a reti inviolate, con i bianconeri che hanno già conquistato tre corner. Di seguito, trovi sintesi, moviola, tabellino e cronaca dettagliata del match.

di Fabio Zaccaria Juventus Parma Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quindicesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo la vittoria esterna, la prima del 2026, contro la Reggiana, la Juventus Under 17 torna in campo e ospita il Parma all’Ale & Ricky di Vinovo, nel match valido per la quindicesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Parma Under 17: sintesi e moviola. 14? Doppio rimpallo vinto da Marchisio, persiste nella sua azione ma finisce per cadere a terra dopo un contatto troppo lieve per determinare un calcio di rigore 11? Bel cross di Rigo, una deviazione permette ai bianconeri di guadagnare un calcio d’angolo 6? Inizio molto aggressivo del Parma, niente paura per i crociati 2? Colpo per Corigliano, entra lo staff medico 1? Inizia la partita Migliore in campo Juve:. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Parma Under 17 0-0 LIVE: già tre corner per i bianconeri Leggi anche: Juventus Spezia Under 17 5-0 LIVE: Corigliano anche di testa, bianconeri a valanga! Juventus Sampdoria Under 17 2-1 LIVE: Santa Maria si riscatta, bianconeri in vantaggio!

La partita tra Juventus e Sampdoria Under 17 si conclude con un risultato di 2-1, grazie alla rimonta dei bianconeri. Santa Maria si riscatta segnando il gol decisivo. Di seguito, la sintesi, il tabellino e la cronaca live del match valido per la tredicesima giornata del campionato 202526. Match Day Juventus U17 vs Parma U17 15:00 CET Under 17 A-B GIR A Giornata 15 vinovo - Campo Sportivo Ale&Ricky

