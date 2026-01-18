La Juventus annuncia una nuova operazione di mercato con un trasferimento in prestito ai nerazzurri. Continuano le strategie della società per rafforzare la rosa e sviluppare i giovani talenti. La notizia, proveniente dalla Continassa, segna un altro passo nel percorso di rinnovamento del club, mantenendo alta l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori sul futuro del team.

Continuano le grandi manovre di mercato in casa Juventus: ecco l’ultimissima novità che arriva dalla Continassa. La sua stagione era iniziata nel migliore dei modi con la rete decisiva realizzata contro l’Inter (4-3 finale), ma da quel giorno Vasilije Adzic ha perso un po’ di posizioni nelle gerarchie della Juve e ormai gioca pochissimo. Luciano Spalletti anche nella conferenza stampa pre-Cagliari ha speso parole dolcissime per il talento montenegrino classe 2006 (“Adzic non si tocca, mi aspetto grandi cose”), ma la sensazione è che alla fine i bianconeri possano privarsene già a gennaio. Vasilie Adzic in azione (Ansa) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve show anche in uscita: cessione in prestito ai nerazzurri

Leggi anche: Grosso apre alla cessione del centrale ai nerazzurri: «Non tarpo le ali ai miei giocatori»

Leggi anche: Calciomercato Juve, il centravanti bloccato dal proprio club a gennaio. L’allenatore chiude anche al prestito: le ultime sul giocatore accostato ai bianconeri in passato

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

?NESSUNO SE LI ASPETTAVA! DECISIONE SHOCK A GENNAIO! NOTIZIE ATALANTA

Juve Stabia Live. . Torna in onda Juve Stabia Live Talk Show con la a puntata della a Stagione. Non prendete impegni il Gennaio alle ore : Saremo in collegamento remoto per parlarvi come sempre della nostra S.S. Juve St - facebook.com facebook

#MOMBLANO #SCHIRA SHOW su #MERCATO #JUVE, situazione #CHIESA, RUBEN #NEVES, #KESSIE, CENTRAVANTI... youtu.be/Q-zIzBS_NdU x.com